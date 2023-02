Liga, il Barcellona batte il Siviglia e va in fuga

Deciso ad approfittare del capitombolo del Real a Maiorca per prender il largo, Xavi , orfano di Dembelé , decide di affidarsi nuovamente allo schema che prevede i quattro centrocampisti, con l’esclusione di un esterno d’attacco di mestiere. Ancora in campo tutti insieme, così, Frenkie de Jong , Gavi , Pedri e Busquets , che però resiste in campo appena una manciata di minuti, prima di cedere il posto a Kessié a causa di un problema alla caviglia. L’inguaiato Sampaoli , privo dei vari Alex Telles , Marcao, Navas , Papu Gomez e Corona , risponde con una doppia linea serrata alle spalle dell’unico vero referente offensivo, En-Nesyri .

Bono paratutto

Nonostante l’uscita di scena immediata di capitan Busquets, rilevato da Kessié, il Barça attacca a testa bassa fin dall’inizio, ma nel primo tempo non trova premio. Merito, soprattutto, del reattivo Bono, che compie due grandi interventi su altrettanti tentativi del pimpante Lewandowski. Ci prova pure Araujo, con un colpo di testa fuori di un soffio sugli sviluppi di un angolo, anche se il rischio più grosso per la porta degli andalusi è una capocciata involontaria di Gudelj, che non si rivela un autogol per un nulla, col portiere marocchino completamente fuori causa.