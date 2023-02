Tebas attacca la nuova Superlega: "È un colpo di stato"

All'indomani dell'annuncio da parte di A22 Sports di creare una nuova competizione europea per club, è intervenuto il presidente della Liga, Javier Tebas, che attraverso El Mundo ha criticato aspramente questa nuova Superlega: "Reichart è il nuovo volto di un colpo di stato dei grandi club per trasformare il calcio europeo in uno sport per l'élite, non per tutti. Un modello che metterebbe fine ai campionati nazionali, qualunque cosa dicano. Reichart intende dare lezioni a tutte le leghe europee. Tutti i leader dei campionati nazionali sono così ignoranti?"