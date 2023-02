“Ancelotti ha detto sì al Brasile: pronto un triennale”

Carlo Ancelotti potrebbe diventare presto il nuovo commissario tecnico del Brasile . È la clamorosa indiscrezione di Espn , secondo la quale il tecnico italiano avrebbe dato il suo "ok" per sedersi sulla panchina della Selecao. I verdeoro sono alla ricerca di un nuovo allenatore dalla fine del Mondiale in Qatar , dopo l'eliminazione ai quarti per mano della Croazia e il seguente addio di Tite .

Ancelotti-Brasile, tutti i dettagli

Espn ha svelato anche alcuni dettagli dell'accordo tra Ancelotti e il Brasile. Non ci sarebbe un annuncio ufficiale a breve, poiché il tecnico ha ancora un contratto con il Real Madrid fino a giugno 2024. Non ci sarebbe al momento nemmeno un contratto firmato con la Federazione brasiliana, ma solo un accordo verbale. Si tratterebbe comunque di un triennale, a partire da luglio 2023 fino ad agosto 2026, ovvero dopo la finale del Mondiale in programma negli Stati Uniti, Messico e Canada. Altri dettagli sarebbero ancora in discussione. Secondo le indiscrezioni, alcuni giocatori brasiliani del Real Madrid sarebbero già a conoscenza di questa notizia. Dopo aver fatto la storia come allenatore di club, Ancelotti potrebbe vivere la sua prima esperienza come commissario tecnico di una Nazionale con il Brasile, squadra cinque volte campione del mondo e a caccia di riscatto dopo i recenti risultati.