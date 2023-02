Mondiale per club, il Real Madrid cala il poker e vola in finale con l'Al Hilal

RABAT (Marocco) - E' il Real Madrid la seconda finalista del Mondiale per club . La squadra di Carlo Ancelotti travolge 4-1 gli egiziani dell'Al Alhy e raggiunge l'Al Hilal, che ieri aveva eliminato il Flamengo , e dopo tre Coppe Intercontinentali e quattro Mondiali per Club andrà a caccia dell'ottavo titolo iridato per i blancos.

Vinicius, una liberazione. Arribas cala il poker

A sbloccare il risultato è un ragazzo che nelle ultime settimane ne ha passate di tutti i colori, tra attacchi razzisti, fallacci in campo e un digiuno che iniziava a diventare preoccupante: nel finale del primo tempo è proprio Vinicius jr a firmare l'1-0 con un delizioso pallonetto e a dare il là al successo dei blancos. Che si rimpingua in apertura di ripresa grazie a Valverde. I vice campioni d'Africa tornano però in partita grazie al rigore provocato da Camavinga e trasformato da Maaloul. Nel finale sono Rodrygo, per il tris, e Arribas, per il poker, a certificare il successo del Real. In mezzo anche uno dei rari errori dal dischetto di Modric.