Barcellona nella bufera per versamenti sospetti: la risposta del club

Il Barcellona è nella bufera. Secondo un'indagine avviata dalla Procura, il club blaugrana avrebbe pagato 1.4 milioni di euro a DASNIL 95 tra il 2016 e il 2018 . La società fa capo all'ex arbitro Negreira , dal 1994 al 2018 vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri della Federcalcio spagnola . A rivelarlo è stato il programma SER Catalunya Qué t'hi jugues. Negreira ha già testimoniati in Procura, sottolineando che non c'è mai stato un trattamento di favore nei confronti del Barcellona. I pagamenti erano dovuti a lavori di consulenza , orientati spiegare ai calciatori come comportarsi nei confronti degli arbitri . Un lavoro che, secondo le indagini, non è stato dimostrato attraverso dei documenti.

Il comunicato del Barcellona

In breve tempo è arrivata la risposta del Barcellona attraverso un comunicato stampa: "Viste le informazioni trasmesse oggi nel programma di Ser Catalunya Què t'hi jugues, l'FC Barcelona, ??a conoscenza dei fatti su cui sta indagando la Procura in merito ai pagamenti effettuati a società esterne, vuole mettere in chiaro: Che l'FC Barcelona abbia assunto in passato i servizi di un consulente tecnico esterno, che ha fornito, in formato video, relazioni tecniche riferite a giocatori di categoria inferiore in Spagna per la segreteria tecnica del Club.Inoltre, il rapporto con il fornitore esterno stesso è stato esteso con relazioni tecniche relative all'arbitrato professionale al fine di integrare le informazioni richieste dallo staff tecnico della prima squadra e della filiale, una pratica comune nelle società di calcio professionistiche.Attualmente questa tipologia di servizi in outsourcing ricade su un professionista assegnato all'Area Calcio. L'FC Barcelona si rammarica che queste informazioni appaiano proprio nel miglior momento sportivo di questa stagione. L'FC Barcelona intraprenderà un'azione legale contro chiunque rovini l'immagine del Club con possibili insinuazioni contro la reputazione dell'entità che potrebbero derivare da queste informazioni".