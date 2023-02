Caso Barcellona, interviene Ancelotti: ecco cosa ha detto il tecnico del Real Madrid

Il "caso" Barcellona ha destabilizzato la Liga spagnola. Il club blaugrana avrebbe versato 1.4 milioni di euro a una società facente capo a Negreira, all'epoca dei fatti vicepresidente del collegio arbitrale. Non sono mancate le polemiche, con il Barcellona che attraverso un comunicato ha ribadito di aver effettuato tali versamenti per dei lavori di consulenza svolti da Negreira.

Il commento di Ancelotti

In vista del match di domani tra Osasuna e Real Madrid, il tecnico Ancelotti ha risposto a una domanda dei giornalisti in conferenza stampa sulla credibilità del calcio spagnolo dopo le accuse rivolte al Barcellona: "Che la gente dubiti della competizione non è affatto una buona cosa. Parliamo di un aspetto che deve essere sempre pulito e noi dobbiamo lottare per il raggiungimento di questo scopo".