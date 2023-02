Fifa e Uefa pronte a sanzionare il Barcellona: cosa rischia il club, sanzioni clamorose

Il caso Barcellona non sembra rientrare . Tutto è partito dalla rivelazione dei pagamenti sospetti del presidente Laporta all'ex vicepresidente del comitato arbitrale Negreira (leggi qui). Dopo che il presidente della Liga Tebas ha affermato che non saranno presi provvedimenti disciplinari contro i blaugrana, stando alle fonti spagnole, ora il Barcellona rischierebbe sanzioni dalla UEFA e dalla FIFA . Tra le possibili anche la retrocessione in campionato e l'esclusione dalle coppe europee .

Caso Barcellona, le possibili indagini di FIFA e UEFA

Le già citate dichiarazioni del presidente Tebas derivano da una legge spagnola che prevede la prescrizione dopo tre anni dall'accaduto in casi del genere. Legge che però non viene applicata in campo europeo e internazionale. Quindi FIFA e UEFA stanno ragionando se avviare delle indagini d'ufficio nel caso in cui la RFEF (Federcalcio spagnola) non intervenga. Tra le possibili sanzioni anche la perdita di punti in campionato.