GETAFE (Spagna) - Nel posticipo della 22ª giornata di Liga, successo pesante in chiave salvezza per il Getafe di Quique Sanchez Flores che ha la meglio su un Valencia, che passato da Voro a Baraja, dopo il divorzio da Gattuso, continua a sprofondare in classifica, sempre più impelagato in zona retrocessione. A decidere per l'1-0 finale è l'ex attaccante della Roma, Borja Mayoral, che all'82' firma il gol partita.