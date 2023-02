Liga, il Real Madrid si fa fermare dall’Atletico: derby in parità

MADRID (SPAGNA) - Solo un pareggio per il Real Madrid, che a quattro giorni dalla sensazionale manita in rimonta calata a Liverpool, si fa fermare sull’1-1 dai cugini dell’Atletico. A rompere gli equilibri del derby madrileno ci pensa Gimenez, che porta avanti i colchoneros che da pochi minuti erano rimasti con un uomo in meno per l’espulsione di Angel Correa. Del baby Alvaro il pari dei blancos. Buon risultato per Simeone, che nell’occasione eguaglia il mitico Luis Aragones, con 612 panchine in gare ufficiali con l’Atleti e, al contempo, stacca il mito merengue Miguel Muñoz e, con 425 gare in Liga, diventa l’allenatore con più presenze in un unico club nel campionato spagnolo. E domani, in caso di vittoria ad Almeria, il Barça potrebbe allungare ulteriormente, portandosi a +10 dagli eterni rivali.

L'omaggio Benzema e compagni si presentano in campo con indosso una casacca numero 7, doveroso omaggio al 'Brujo' Amancio Amaro Varela, leggenda blanca ed ex presidente onorario del Real, mancato questa settimana. Vibrante il minuto di silenzio, accompagnato dagli archi che suonano dal vivo sotto il fitto nevischio che piove sul Santiago Bernabeu. Poi è partita, con i campioni d'Europa, orfani degli infortunati Alaba, Mendy e Rodrygo, che rinunciano inizialmente anche a Modric, reduce dall'esibizione di Anfield Road. La mediana, così, si riorganizza con Valverde, Kroos e Ceballos, mentre in avanti tocca ad Asensio completare il tridente con Benzema e Vinicius. Simeone, a sua volta privo di Reguillon, De Paul e Kondogbia, si presenta con un 4-4-2, con Yannick Carrasco che appoggia Griezmann in attacco. Parte dalla panchina Morata.

Reinildo ko Ne viene fuori un primo tempo equilibrato, privo di grandissime occasioni, in cui il Real prova ad attaccare con maggior convinzione e l’Atleti che difende con ordine, ma senza rinunciare alle controffensive. Il primo a provarci, di fatto, è il colchonero Carrasco, con un tiro cross da calcio piazzato che esce di poco. Sul fronte opposto, a mettere in difficoltà Oblak è un sinistro carico d’effetto di Asensio. Poi è Benzema, pescato in area da Militao, a fallire da ottima posizione. Attorno il 20’, finisce la partita di Reinildo, messo ko da un infortunio al ginocchio che potrebbe essere piuttosto serio. Al suo posto entra Gimenez.