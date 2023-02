Real Madrid, tifosi in rivolta contro Alaba: il motivo è incredibile

La preferenza "fatale" di Alaba al The Best

Ieri c'è stata la serata di premiazione organizzata dalla Fifa, nel corso della quale il massimo organismo calcistico ha assegnato il premio The Best a Messi, proclamandolo miglior calciatore dell'anno. Una volta svelati i voti dei calciatori, i tifosi del Real Madrid sono andati su tutte le furie quando hanno visto che la preferenza di Alaba è andata a Messi e non al compagno di squadra Benzema. Una scelta he sta creando i malumori delle ultime ore.

Voto a Messi, la spiegazione di Alaba

Non è tardata ad arrivare la spiegazione di Alaba sul voto a Messi. Il calciatore del Real Madrid si è espresso così su Instagram: "La nazionale austriaca vota per questo premio come squadra, non solo io. Tutti nel consiglio di squadra possono votare ed è così che si decide. Tutti sanno, soprattutto Karim, quanto ammiro e le sue prestazioni e spesso ho detto che per me è il miglior attaccante del mondo, ed è ancora così. Senza dubbio".