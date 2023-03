Monchi e la frase shock: "Sto soffrendo più di quanto augurerei..."

ROMA - Dopo la sconfitta per 6-1 contro l'Atletico Madrid e il quartultimo posto in Liga, il Siviglia tornerà in campo domani per l'insidiosa gara degli ottavi di Europa League contro il Fenerbahce. L'ex ds della Roma Monchi, attualmente al club andaluso ha detto: "E' il momento più delicato e negativo da quando sono direttore sportivo del Siviglia. Non c'è altra scelta che guardare avanti e prendere forza. Dobbiamo ribaltare una situazione critica in cui ci siamo trovati a causa dei nostri stessi errori. Sto vivendo un momento difficile. Mi colpisce in altri ambiti della mia vita. Sto soffrendo più di quanto augurerei al mio peggior nemico. Sono momenti molto duri. Non mi piace vedere il Siviglia in questa situazione. Mi dispiace e soffro per quello che stiamo vivendo. Oggi ne abbiamo parlato negli spogliatoi. Il problema della squadra è la testa".