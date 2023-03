Roma, la Real Sociedad è in crisi: pari e rosso, non sa più vincere

SPAGNA - Continua la crisi di risultati della Real Sociedad, che dopo il ko nell'andata degli ottavi di Europa League contro la Roma pareggia 1-1 in casa del Mallorca, orfano dell'ex Lazio Muriqi per squalifica. La squadra di Alguacil, che giovedì prossimo dovrà tentare la rimonta sugli uomini di Mourinho, in vantaggio 2-0, non va oltre il pari nella 25esima di Liga e chiude anche in dieci per il rosso al capitano Merino. Si allunga la striscia senza vittorie (un successo nelle ultime 9 partite giocate, mai i tre punti nelle ultime 5 tra coppa e campionato). L'unica nota positiva per la Real Sociedad, che rimane quarta in Liga, è il ritorno al gol di Carlos Fernandez, a segno dopo 693 giorni e dopo 13 mesi saltati per la rottura del crociato.