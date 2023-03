Real e Barcellona contro per il caso Negreira, scricchiola la Superlega

Il patto non si è rotto e apparentemente non s’è nemmeno incrinato. La visione resta comune: la Superlega è necessaria per il loro futuro. Da qui a ignorare totalmente ciò che sta accadendo in Spagna, però, ce ne passa. Il “caso Negreira” non poteva essere messo in secondo piano dalla Casa Blanca, l’ultimo club della Liga a dichiararsi “preoccupato” per quanto stia succedendo nei tribunali spagnoli e il primo a costituirsi parte civile. Ricapitolando: l’ex vicepresidente del Comitato Arbitrale ha ricevuto 7,3 milioni di euro dal Barcellona tra il 2001 e il 2018 per quelle che vengono definite consulenze e relazioni sui direttori di gara che hanno poi arbitrato la squadra catalana in quegli anni. Il Barça è indagato per corruzione dalla Fiscalia, la magistratura ordinaria spagnola che si occupa di questi casi. Quella sportiva, invece, non può intervenire, essendo il presunto reato entrato già in prescrizione, visto che sono trascorsi più di 3 anni. Ma nel caso in cui il Barcellona dovesse essere condannato, potrebbero in seguito scendere in campo Fifa, Uefa e in ultima istanza la giustizia sportiva spagnola per penalizzare il club, che resta comunque più che tranquillo nelle parole dell'attuale presidente, Laporta, non indagato a differenza dei suoi predecessori Rosell e Bartomeu.