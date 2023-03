Caso Negrerira, il Real parteciperà al processo Barcellona

MADRID -Il Real Madrid esprime "la sua massima preoccupazione per la gravità dei fatti e ribadisce la sua fiducia nel sistema legale. Il club ha concordato che, in difesa dei suoi diritti legittimi, comparirà al processo quando il giudice lo aprirà alle parti interessate". Questo il comunicato dei blancos, che annuncia la partecipazione al processo che vede accusato il Barcellona per i pagamenti effettuati alla società che faceva capo a Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale dal 2001 al 2018. La decisione del Real Madrid arriva dopo una riunione straordinaria del CdA nel corso del quale "il Real Madrid ha ispezionato le serie accuse fatte contro il Football Club Barcellona, due dei suoi presidenti, Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell, e i dirigenti Albert Soler e Ãscar Grau, sulla base di presunti reati di corruzione nello sport, tra gli altri, tutti legati al rapporto che il club ha mantenuto con l'ex vicepresidente del Comitato tecnico arbitrale

Josè Maria Enriquez Negreira".