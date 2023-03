Liga, tris per Atletico Madrid e Celta Vigo

SPAGNA - Nella 26esima giornata di Liga l'Atletico Madrid supera con un tris il Valencia: Griezmann, Carrasco e Lemar firmano il 3-0 e portano Simeone a 51 punti in classifica. Successo esterno per 3-1 del Celta Vigo sul campo dell'Espanyol, in gol Veiga, Aspas (su rigore) e Perez. Inutile per gli ospiti la rete di Gragera. Pareggio per 2-2 tra Rayo Vallecano e Girona: padroni di casa due volte avanti con Palazon e Trejo (che poi fallisce anche un rigore), ospiti abili a riprenderla in entrambe le occasioni con i guizzi di Tsygankov, autore di una doppietta. Pari anche per 1-1 tra Almeria e Cadice: a Marti al 49' risponde in extremis al minuto 96' un rigore di Melero.