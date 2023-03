Messi, il Barcellona spera nel ritorno: "Le belle storie devono finire bene"

Lionel Messi continua a far discutere: i rumors sull'argentino non si placano, anzi si alimentano. Alla base dell'attenzione mediatica rivolta al futuro del fuoriclasse di Rosario, c'è il mancato rinnovo con il Psg, e un rapporto che inizia ad essere teso con la tifoseria parigina anche a causa dell'eliminazione dei francesi dalla Champions League. Il capitano dell'Argentina campione del mondo, potrebbe quindi pensare di chiudere la carriera al Barcellona, anche visti i buoni rapporti rimasti con il club che intanto sogna un suo clamoroso ritorno. Il vicepresidente dei blaugrana Rafael Yuste ha fatto delle dichiarazioni importanti a tal proposito che hanno fatto sperare i tifosi catalani sul ritorno in patria del loro beniamino.