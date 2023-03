Luis Enrique mantiene la sua promessa: donati 30mila euro!

BARCELLONA (SPAGNA) - Promessa mantenuta! Come annunciato all’inizio della sua avventura su Twitch , che è durata quanto la partecipazione della Spagna a Qatar 2022 , Luis Enrique ha donato l’intero ricavato delle sue dirette a una fondazione che assiste giovani pazienti oncologici e le loro famiglie. « Ciao a tutti, come avevo annunciato a suo tempo, tutto il ricavato delle sessioni di stream che abbiamo realizzato nel corso del Mondiale sono state destinate alla Fondazione Enriqueta Villavecchia », la conferma dell’ex ct della Roja, che poi ha spiegato come funziona la ripartizione del denaro guadagnato attraverso la piattaforma. « Quando dai il via al tuo canale Twitch, firmi un contratto standard (nel nostro caso 50% per loro e 50% per noi). Pubblico il certificato della donazione che corrisponde al mio 50%. Grazie mille per la vostra generosità e il vostro appoggio! ». La donazione, in realtà, è stata realizzata lo scorso 23 febbraio, per un importo di 30mila euro . Cifra arrotondata per eccesso dal generoso Lucho, che grazie a 16 ore e 19 minuti di diretta aveva messo insieme 23.995,89 dollari, poco più di 22mila euro.

Futuro tutto da scrivere

Nel corso di una recente intervista concessa a Cadena Ser Gijon, Lucho ha ammesso che non intende replicare la sua esperienza su Twitch. «Si è trattato di un esperimento molto postivo, ma non credo che lo ripeterò. Ammetto che mi piace godermi questi momenti, in cui le persone si dimenticano un poco di noi. Per il resto, io mi diverto a fare l’allenatore». Nella medesima chiacchierata, l’allenatore asturiano ha ammesso di non aver ancora definito la prossima tappa della sua avventura sulle panchine. «Mi piacerebbe andare a lavorare in Inghilterra, ma non mi vedo in Premier già a giugno. Anche perché non accetterei una squadra qualsiasi, ho bisogno di un progetto che mi permetta di raggiungere obiettivi importanti e, pertanto, le possibili destinazioni si riducono parecchio di numero. In questi mesi ho ricevuto offerte da alcune Selezioni, ma non dal Brasile come è stato detto. Anche in questo caso, non escludo di accettare offerte simili in futuro, ma deve trattarsi di Nazionali molto, ma molto importanti».

