Barcellona, il gruppo WhatsApp dei giocatori si incendia dopo il ko del Real

BARCELLONA (SPAGNA) - Dopo l'umiliante 4-0 incassato al Camp Nou per mano del Real Madrid, costato l'eliminazione in semifinale di Coppa di Spagna, ci ha pensato il Villarreal a 'vendicare' indirettamente il Barcellona capolista della Liga, che in attesa di sfidare il Girona ha potuto già esultare per l'attuale +12 sui 'Blancos' di Carlo Ancelotti.