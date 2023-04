Ancelotti su Milan-Napoli: "Ho sentito Maldini e gli ho detto..."

MADRID (SPAGNA) - C'è chi se lo immagina come nuovo ct del Brasile , ma lui invece continua a pensare solamente al Real Madrid. Carlo Ancelotti ha le idee chiare sul suo futuro: "C'è un bel detto che fa proprio al caso: le chiacchiere le porta via il vento. Ed è così, ho un contratto fino al 30 giugno 2024 e mi piacerebbe rispettarlo ", ha dichiarato a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. E il futuro per il figlio Davide? "Sta finendo il corso per allenatore di Uefa Pro in Galles, terminerà a maggio, poi potrà allenare qualsiasi tipo di squadra. Non sarà il Basilea, perché si trova bene qui e vogliamo continuare qui. Il giorno che avrà voglia di cominciare da solo, credo che lo farà e anche bene", ha aggiunto.

Ancelotti: "Penso a vincere la Champions"

Per pensare al calciomercato ci sarà tempo, anche perché ora i pensieri di Carletto sono catturati dal doppio impegno di Champions League contro il Chelsea, valido per i quarti di finale. "Si pensa di arrivare a vincerla, sapendo che ogni partita è un ostacolo difficile, duro e imprevedibile, la Champions è così. Da parte di tutte le otto squadre c'è il desiderio di raggiungere la finale di Istanbul", ha sottolineato Ancelotti.

La frase su Milan e Real in finale

Poi sull'incrocio tra Milan e Napoli: "In questo tipo di partite i giocatori sentiranno la pressione, saranno motivatissimi, quindi non c'è bisogno di fare discorsi motivazionali. Il discorso da fare è legato alla strategia della partita, cercando di dare indicazioni chiare e semplici ai giocatori, per farli sentire coinvolti e partecipi: è un modo anche per stemperare un po' la pressione che inevitabilmente queste partite ti mettono addosso. Se ho sentito Maldini e gli ho dato appuntamento a Istanbul? È stato soprattutto un augurio al Milan al quale sono affezionato. In realtà Milan-Napoli sarà una partita molto equilibrata e molto incerta. Sarebbe bello ritrovarsi a Istanbul? Per il Real sì, credo anche per il Milan, ma tutti vogliono arrivare a Istanbul", ha concluso.