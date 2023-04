Il Real Madrid è pronto per la rivincita col Chelsea: 2-0 a Cadice

CADICE (SPAGNA) - Prova di forza per un Real Madrid imbottito di rincalzi, che s’impone per 2-0 al Nuevo Mirandilla di Cadice. A parte un palo iniziale colto dai padroni di casa con Espino, la gara si risolve in un interminabile assedio per i blancos, che risolvono tutto, a cavallo della mezz’ora della ripresa, con Nacho e Asensio. Successo che permette ai campioni d’Europa di riportarsi a -10 dal Barça, che domani visita il Getafe. Ora, mente di nuovo alla Champions per i ragazzi di Ancelotti, che martedì ripartono con un vantaggio di due reti sul Chelsea.

TUTTO SULLA LIGA Mezza rivoluzione A tre giorni dal ritorno dei quarti di finale di Champions di Stamford Bridge, dove è chiamato a difendere il 2-0 ottenuto al Santiago Bernabeu, Ancelotti pensa bene di far rifiatare sei titolarissimi. Rispetto a mercoledì scorso, così, spariscono, dall’undici i vari Alaba, Carvajal, Camavinga, Kroos, Modric e Vinicius per far spazio a Rudiger, Lucas Vazquez, Nacho, Tchouameni, Ceballos e Marcos Asensio. Un po’ a sorpresa, non riposa l’essenziale Benzema. Tra squalifiche e infortuni, tanti assenti anche per il Cadice, a iniziare dal portiere abituale Jeremias Ledesma, sostituito dal vice David Gil.

Assedio premiato E proprio il portiere di riserva del Cadice si rivela il migliore in campo per i padroni di casa, che nei primi scampoli sfiorano il vantaggio con il Pacha Espino, che coglie in pieno la base del palo. Di qui in avanti è solo Real, con l’estremo difensore locale che para di tutto e di più, respingendo le conclusioni di Asensio, Benzema e Ceballos. E, quando Gil non ci arriva, ci si mette la traversa a negare il gol all’attivissimo Benzema. A inizio ripresa, i blancos aumentano ulteriormente la pressione ed è Rodrygo a fallire il tocco vincente da ottima posizione. Varcata l’ora di gioco, lo sfortunato Benzema centra il secondo legno personale della serata. A sbloccare la gara, così, appare a sorpresa Nacho, che s’inventa un’improvvisa botta dal limite che s’infila nell’angolino basso, dove David Gil non può proprio arrivare. Una manciata di minuti e Asensio chiude ogni discorso con la rete del raddoppio, con un sinistro chirurgico che s’infila nel medesimo angolo. Ritardo dal Barça che si riduce a 10 lunghezze e, ora, il Real può concentrarsi nuovamente sulla Champions. CLASSIFICA LIGA

