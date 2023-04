Real, risposta durissima a Laporta: è guerra con il Barça

MADRID - I rapporti fra Real Madrid e Barcellona sono ormai ai minimi storici. Le parole pronunciate ieri da Joan Laporta non sono andate giù al Real, che non ha tardato a replicare. Il presidente dei blaugrana, in conferenza stampa ha attaccato i "rivali" per difendere il club nel caso Negreira: "Real Madrid? Una società che è sempre stata favorita dalle decisioni arbitrali. E' stata considerata sempre la squadra del regime per la sua vicinanza al potere politico ed economico".