Liga, la Real Sociedad respinge l'assalto del Betis

SPAGNA - Negli anticipi della 31ª giornata di Liga, la Real Sociedad resiste al Sanchez Pizjuan e respinge l'assalto del Betis al quarto posto: a Siviglia è 0-0, con i baschi che mantengono sei lunghezze di vantaggio sugli andalusi. Vittoria pesante per l'Osasuna, che chiude in dieci per il rosso all'85' di Ezzalzouli, ma riesce comunque a battere il Cadice fuori casa grazie al gol al 62' di Ruben Garcia Santos. Una vittoria che consente ai navarri di continuare a coltivare il sogno europeo: il sesto posto del Villarreal è a soli tre punti.