Liga, colpaccio Siviglia a Bilbao. Poker Villarreal, risorge il Valencia

BILBAO (SPAGNA) - Nella 31ª giornata della Liga spagnola la prossima rivale della Juventus in semifinale di Europa League vince e convince contro l'Athletic Bilbao. Finisce 1-0 per i 'rojiblancos' che espugnano 'San Mamés' grazie al calcio di rigore trasformato dall'ex Milan e Genoa Ocampos al 91'. La squadra basca può invece recriminare per due reti annullate dal Var nel primo tempo per fuorigioco. Per effetto di questo risultato, il Siviglia aggancia il decimo posto, occupato dal Girona, a quota 41 punti e accorcia a -5 sull'Athletic Bilbao, settimo a quota 46.