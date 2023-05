Clamoroso Barcellona: "Può traferirsi in Asia per evitare sanzioni Uefa"

Il Barcellona sarebbe pronto a trasferirsi in Asia. Questa la clamorosa indiscrezione lanciata da Tv3, a seguito dello scandalo che ha coinvolto il club catalano sul pagamento dell'ex vice presidente degli arbitri Josè Maria Negreira. Nel caso in cui la Uefa sanzionasse il Barcellona, con una squalifica dalle competizioni internazionali, il club presieduto da Joan Laporta potrebbe prendere in esame l'idea di giocare una competizione lontano dall'Europa.