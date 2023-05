Real Madrid, Ancelotti abbraccia Perez: l'emozionante gesto è virale

SIVIGLIA (SPAGNA) - Il Real Madrid vince la sua 20esima Coppa del Re: nella finale dello stadio olimpico della 'Cartuja' di Siviglia, i 'Blancos' vincono 2-1 contro l'Osasuna. Un successo importante per i campioni d'Europa in carica anche se a tenere banco in casa Real è il futuro di Carlo Ancelotti, nel mirino del Brasile. Nel post partita della finalissima contro l'Osasuna, un gesto dell'allenatore di Reggiolo ha emozionato il web: ecco cosa è successo.