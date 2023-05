Polemica Asensio, il giallo del cambio in Real-Getafe. Un video scagiona Ancelotti

ROMA - Polemica in Spagna per un presunto errore arbitrale durante Real Madrid-Getafe. I fatti riguardano l'entrata in campo di Odriozola: inizialmente la panchina madridista aveva indicato in Asensio il giocatore che avrebbe dovuto far posto in campo all'ex Fiorentina; tuttavia, al momento della sostituzione, Camavinga, colpito duro da Juan Iglesias, ha chiesto il cambio, uscendo quindi proprio per Odriozola. Secondo i sostenitori dell'irregolarità della situazione, al momento del cambio di idea della panchina del Real, Odriozola era già in campo, mentre Asensio sarebbe già stato oltre la linea: il che avrebbe reso effettiva la sostituzione. E tuttavia un video racconta una versione differente: se Odriozola era già entrato nel rettangolo di gioco, Asensio invece non lo ha mai abbandonato. Il cambio, stando a queste immagini, sarebbe quindi sa considerare non effettuato, rendendo quindi possibile la sostituzione di Camavinga.