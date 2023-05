Un Barcellona distratto dai festeggiamenti si arrende alla Real Sociedad

Guastafeste

La ripresa si apre con Koundé che lascia il posto a Marcos Alonso, che di mestiere farebbe il terzino sinistro, come Jordi Alba e Balde, in campo in contemporanea. L’ex Fiorentina, come accaduto spesso in questa stagione, si piazza nel cuore della difesa, a fianco di Christensen. Attorno all’ora di gioco, col risultato che non cambia, Xavi prova a mettere le ali alla squadra, inserendo anche Ferran Torres e Ansu Fati, per Raphinha e Kessié. A sfiorare il raddoppio, però, sono i baschi, con Sorloth che fallisce il colpo di testa su perfetto centro dell’altro subentrato Take Kubo. Il norvegese si rifà, al 26’, quando chiude un vertiginoso contropiede con un tocco che non lascia scampo a Ter Stegen. Nel finale, uno spettacolare stacco aereo di Lewandowski fissa il definitivo 2-1. 22º gol in Liga per il polacco. 4ª sconfitta nel torneo per i catalani che non impedisce, comunque, di far festa con i tifosi al fischio finale.

