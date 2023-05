Liga, il Barcellona crolla sotto i colpi del Valladolid

Real Sociedad, vittoria di misura

La Real Sociedad si impone di misura contro l'Almeria (che ha giocato quasi un'ora in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Luis Suarez). Decsiva la rete di Take nel recupero del primo tempo. Gli uomini di Alguacil si confermano al quarto posto in classifica. Pareggio 1-1 tra Celta Vigo e Girona: padroni di casa in vantaggio con Carles Perez a fine primo tempo, pareggio degli ospiti con Stuani ad inizio ripesa.