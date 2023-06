Real Madrid, Brahim Diaz si presenta: "So quanto vale questo club"

Brahim Diaz al Real Madrid, le parole di Florentino Perez

"Diamo il bentornato a un grande giocatore che ci renderà ancora più forti. Il nostro obiettivo è sempre cercare di continuare a migliorare la squadra". Così il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Brahim Diaz.

Real Madrid, le parole in conferenza stampa di Brahim Diaz

Particolarmente contento del suo ritorno al Real Madrid Brahim Diaz: "Ringrazio il presidente, il club e i tifosi per le tante testimonianze di affetto ricevute in questi giorni e per avermi preso in considerazione per continuare a scrivere la storia della miglior squadra del mondo. So bene cosa significhi indossare questa maglia e rappresentare il Real Madrid. Sono tornato più preparato e più desideroso di migliorarmi. Hala Madrid", ha concluso Diaz.