Atletico, Joao Felix rende furiosi i tifosi: rovinata la targa allo stadio

MADRID (Spagna) - Idoli di carta. E’ bastata una dichiarazione di Joao Felix per cancellare il talento dai cuori colchoneros. Il giocatore qualche giorno fa ha parlato del suo futuro, lasciando a bocca aperta i tifosi dell’ Atletico Madrid . "Mi piacerebbe giocare per il Barcellona - ha affermato il giocatore - è sempre stata la mia prima scelta e mi piacerebbe che fosse il mio prossimo club. È un mio sogno sin da quando ero piccolo. Se si avverasse, sarebbe un sogno che si realizza".

La reazione dei tifosi

I supporters dell’Atletico Madrid non hanno preso bene la dichiarazione del giocatore, e non hanno fatto nulla per nascondere il loro dissenso. Nelle ore successive alcuni di loro si sono presentati allo Stadio Metropolitano e hanno vandalizzato la targa che raffigura il calciatore portoghese. Joao Felix e l’Atletico Madrid sono sempre più distanti, presto partirà un’asta di mercato tra i top club europei per contendersi il cartellino del calciatore.