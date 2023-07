Anche Simeone tentato dall’Arabia: l’Al Ahli vuole strapparlo all’Atletico

Cantano le sirene arabe anche per Diego Pablo Simeone , tra i più pagati allenatori d’Europa. Il Cholo ha ancora un anno di contratto con l’Atletico Madrid, ma ha una richiesta dalla Saudi Pro League, sostiene il quotidiano spagnolo Marca. Uno dei quattro club controllati dalla famiglia reale sta cercando allenatore: l’Al Ahli, appena promosso nella massima divisione. Il sudafricano Pitso Mosimane l’ha riportato in alto e poi ha lasciato a giugno, sostenendo di non essere stato pagato insieme ai suoi collaboratori dal mese di gennaio. L’offerta che invece avrebbe ricevuto Simeone sarebbe al livello dei top player arrivati in Arabia Saudita : si parla più o meno delle cifre che ricevono Benzema e Cristiano Ronaldo, senza entrare nei dettagli. L’Al Ahli, che ha in rosa l’ex laziale Bastos, ha già ufficializzato gli arrivi di Edouard Mendy dal Chelsea e Roberto Firmino dal Liverpool e punta alle zone alte della classifica.

Guler, la Joya Real

Il Real Madrid ha presentato il gioiellino turco Arda Güler (18), arrivato per 20 milioni più 10 di bonus dal Fenerbahce, che si è assicurato anche il 20% sulla futura rivendita. Il trequartista ha svelato le sue intenzioni: «Ancelotti mi ha chiamato e mi ha spiegato dove avrei giocato. Andare in prestito non rientra nei miei piani». Sarà una delle alternative a Bellingham nel 4-3-1-2 che sta progettando Carletto per il Real Madrid 2023/2024. A meno che, ovviamente, non arrivi Kylian Mbappé (24), in Camerun fino a domani per lo sviluppo di iniziative benefiche nella terra in cui è nato papà Wilfried. Pressato dalla stampa locale, ha evitato le domande sul suo futuro: «Dove giocherò? In questo momento mi trovo in Camerun ed è l’unica cosa che mi interessa» ha detto il francese. Il Psg, sostiene Rmc Sport, è convinto che il giocatore abbia già un accordo con il Real Madrid per la prossima stagione. A Parigi, nel frattempo, è arrivato Manuel Ugarte (22), centrocampista uruguaiano che il Psg ha preso dallo Sporting Lisbona per 60 milioni di euro. Ha firmato un contratto fino al 2028. I prossimi ad essere ufficializzati saranno Lucas Hernandez (27), Kang-in Lee (22) e l’azzurrino Cher Ndour (18).

Il mercato in Premier League

L’Arsenal ha annunciato il rinnovo fino al 2027 del difensore francese William Saliba (22), mentre i prossimi saranno i giorni dei grandi colpi per i Gunners, che si apprestano a ufficializzare il difensore olandese Jurrien Timber (22) dall’Ajax e soprattutto Declan Rice (24), per i quali ci sono voluti 107 milioni di euro (più 5,8 di bonus) per strapparlo al West Ham. Il centrocampista sarà il giocatore inglese più pagato di sempre.

Miami, Jordi Alba 'raggiunge' Messi

La prossima settimana si chiuderà anche la trattativa che porterà lo svincolato Jordi Alba (34) all’Inter Miami. Il club di Mls, che aspetta Lionel Messi (36) al rientro della sue vacanze, negli ultimi giorni ha fatto un sondaggio anche con Eden Hazard (32), svincolatosi dal Real Madrid e tuttora senza squadra.