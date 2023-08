Liga, Morata trascina l'Atletico Madrid: in gol nel 3-1 al Granada

Atletico Madrid-Granada 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

Liga, Atletico Madrid ok con Morata in attacco

Dopo l'unfortunio in avvio di Koke (dentro Pablo Barrios al 7') è stato proprio l'ex Juve a sbloccare il risultato con una rete da opportunista allo scadere del primo tempo (49'), facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto sugli sviluppi di un corner. Prima del riposo, sempre nel recupero, Morata aveva trovato poi anche il raddoppio, annullato però per la posizione di fuorigioco in partenza di Llorente (che gli aveva fornito l'assist). Il Granada resta così a galla e pareggia nella ripresa con Samu (62'), ma la squadra di Simeone trova la forza per trovare di nuovo il vantaggio con Depay (67'), entrato poco prima proprio al posto di Morata e a segno su suggerimento di Carrasco. In pieno recupero (98') Llorente cala il tris che chiude la contesa a Madrid.

Il Cadice piega l'Alaves, espulso l'ex laziale Escalante

Nell'altro posticipo di giornata successo di misura del Cadice, che tra le mura amiche del Nuevo Mirandilla ha battuto 1-0 l'Alaves. Decisivo il gol segnato in avvio di testa dal centrocampista Fede San Emeterio (7'), sostituito poi dall'ex laziale Escalante che è stato poi espulso nel finale (88'). I pochi minuti in superiorità numerica non sono stati sufficienti poi all'Alaves per trovare il gol del pari ed evitare il ko al debutto in campionato.

Cadice-Alaves 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

