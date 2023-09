Liga, il Villarreal torna a vincere: battuto allo scadere l'Almeria

Il Getafe batte l'Osasuna

Vittoria anche per il Getafe, che supera 3-2 l'Osasuna in una gara infinita. A decidere la sfida i gol di Mitrovic, Carmona e Maksimovic, che all'86' trova il gol vittoria. All'Osasuna non bastano le reti di Munoz e Budimir. La partita si chiude con oltre 10 minuti di recupero, che però non bastano per far cambiare il risultato.