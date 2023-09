"Greenwood muori", coro shock dei tifosi dell'Osasuna: caos in Liga

Il ritorno in campo ed esordio con il Getafe di Mason Greenwood è stato rovinato da alcuni cori shock da parte dei tifosi dell'Osasuna. L'inglese, che non giocava una partita ufficiale da ben 19 mesi dopo le accuse di stupro da parte della sua ragazza, ha fatto il suo debutto ufficiale con la sua nuova squadra nella vittoria per 3-2 al Coliseum Alfonso Perez.