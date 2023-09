Il Real Madrid mette la quinta: 2-1 alla Real Sociedad

MADRID (SPAGNA) - Quinto successo di fila per il Real Madrid, che si aggiudica la sfida Champions con la Real Sociedad e controsorpassa, così, in vetta alla classifica il Barça, che ieri aveva calato la manita contro il Betis. Successo tutt’altro che scontato per i blancos, che ad inizio gara vengono sorpresi dai prossimi eurorivali dell’Inter, che passano in vantaggio con Barrenetxea, innescato dal sensazionale Kubo. Nella ripresa, però, le merengues rimettono le cose a posto con l’immediato pareggio di Fede Valverde e il gol partita di Joselu.

TUTTO SULLA LIGA Gli schieramenti Ancora fuori causa Vinicius, oltre ai lungodegenti Courtois e Militao, Ancelotti decide di lanciare tra i titolari Toni Kroos, mentre trattiene tra i rincalzi Modric, insieme a Camavinga. Facile che, mercoledì, in occasione della gara di Coppa Campioni con l’Union Berlino, i due partano dall’inizio. Non si tocca, invece, Bellingham, schierato alle spalle di Joselu e Rodrygo. Imanol Alguacil, da parte sua, non fa grandi calcoli in vista del debutto europeo con l’Inter e schiera fin dal fischio d’inizio i pezzi pregiati, Mikel Merino, Zubimendi, Oyarzabal e, soprattutto, l’ex merengue Take Kubo.

Kubo magico Proprio l’ispiratissimo giapponese, al 5’, s’inventa un assist visibile solo a pochi eletti per Barrenetxea, che gira immediatamente verso la porta. Kepa, in qualche modo, riesce a respingere, ma il pallone rimane lì e, al secondo tentativo, lo stesso Barrenetxea riesce a insaccare. Un’altra manciata di minuti e lo scatenato Kubo siglerebbe il raddoppio, ma Oyarzabal, in evidente fuorigioco, è sulla traiettoria e la giocata viene annullata. Cambio di fronte e un’incursione del pimpante Carvajal genera prima una traversa di suo cognato Joselu - i due fanno coppia con due sorelle gemelle - e, poi, una sforbiciata sotto porta di Rodrygo, che di fatto toglie un gol fatto all’accorrente Bellingham. Nei minuti successivi prosegue l’interscambio di colpi, con Kepa che nega ancora il gol a Kubo e Mikel Merino, mentre sul fronte opposto non gli è da meno Remiro, che si esibisce in un paio di grandi interventi su Joselu e Rodrygo.

Remontada blanca Lo spettacolo prosegue nella ripresa, che si apre subito col pareggio di Fede Valverde, che servito da Fran Garcia, insacca con una botta poderosa dal limite. La Real Sociedad pare reagire, impossessandosi del pallino del gioco, ma al quarto d’ora, Joselu completa la remontada blanca con un imperioso stacco areo sul secondo assist di serata di Fran Garcia. A questo punto, Ancelotti si gioca le carte Camavinga e Modric, con l’obiettivo di prendere il sopravvento sulla mediana. Nel finale, l’altro subentrato Brahim Diaz regala un perfetto centro a Bellingham, che si vede respingere il colpo di testa a botta sicura dal reattivo Remiro. Quinta vittoria di fila per i blancos, che si riprendono la vetta del torneo. CLASSIFICA LIGA

