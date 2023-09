Remontada pazzesca per il Barcellona: 3-2 al Celta di Benitez

BARCELLONA (SPAGNA) - Spettacolare successo in rimonta per un disordinato quanto determinato Barça , che sotto di due reti contro il Celta di Rafa Benitez , a segno con Strand Larsen e Douvikas , riesce a trovare il modo di ottenere la terza vittoria di fila all’Olimpico Di Montjuic nel giro di sette giorni, grazie a un doppio Lewandowski e al provvidenziale Joao Cancelo . Successo che regala la momentanea vetta in Liga a i blaugrana , in coabitazione col Girona, in attesa del derby tra Atletico e Real di domani sera.

Reazione blaugrana

Deciso a rimettere le cose a posto, Xavi si ripresenta in campo, nella ripresa, col redivivo Ronald Araujo e il baby Yamal per Marcos Alonso e Oriol Romeu. Scelte che finiscono per spezzare in due il Barça, che si ritrova a difendere col terzetto formato dallo stesso Araujo, Christensen e Koundé, e il resto della squadra che si getta disordinatamente in avanti, concedendo la ripartenza facile al Celta. L’atteggiamento dei blaugrana si fa ancora più spericolato, allo scoccare dell’ora, quando il propositivo Balde rileva Christensen. Piano che produce, cinque minuti dopo, un’occasionissima per Ferran Torres, che imbeccato da Gundogan, fallisce solo soletto davanti al portiere ospite Ivan Villar. Non fallisce, sul fronte opposto, il subentrato Douvikas, che innescato da Iago Aspas, sigla il raddoppio galiziano. I catalani reagiscono rabbiosamente e Lewandowski, liberato da una scucchiaiata di Joao Felix, dimezza le distanze con un perfetto pallonetto. Un’altra manciata di minuti e il polacco, servito a centro area da Cancelo, trova anche il pari con un destro di prima intenzione. Sull’onda dell’entusiasmo, arriva anche il sorpasso, a un minuto dal termine, con una zampata dello scatenato Cancelo, servito nello spazio da Gavi. La remontada è completata. Seppur con qualche patema di troppo, il Barça si ritrova, così, in vetta alla Liga insieme al Girona. Domani sera, il Real proverà a riprendersi la vetta al Civitas Metropolitano, casa dei cugini dell’Atletico.

CLASSIFICA LIGA