Barcellona nel caos, accuse durissime: "Ha corrotto gli arbitri per anni"

BARCELLONA (Spagna) - I 7,5 milioni di euro che il Barcellona ha versato a José Maria Enriquez Negreira, ex vice-presidente del Comitato Tecnico degli Arbitri per 17 anni, costituiscono un reato. Questo è quanto sostiene Joaquin Aguirre, titolare del tribunale investigativo numero 1 di Barcellona, che ha accusato il club catalano di corruzione, come riportato da 'El Debate'. Sono stati accusati anche Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, lo stesso Negreira e suo figlio. Come spiegato su 'El Confidencial', la corruzione è "un tipo di reato che non richiede la prova dell'adulterazione di soggetti specifici e che prevede pene più gravi del reato di corruzione tra privati finora attribuito". Le sanzioni sono più gravi del reato di corruzione, per il quale finora il Barcellona era indagato. Il club è già sotto accusa, ma non sono attesi arresti, secondo fonti della polizia. Se fosse dimostrato che qualcuno della società blaugrana abbia chiesto denaro o qualche risarcimento per una decisione ingiusta, si tratterebbe già di corruzione. Il Barcellona potrebbe aver ottenuto "effetti arbitrali desiderati" grazie ai pagamenti versati nel corso di circa 18 anni all'ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri (Cta) spagnolo, José María Enríquez Negreira, e a suo figlio: è quanto sospetta il giudice Joaquín Aguirre López, responsabile dell'inchiesta sul cosiddetto 'caso Negreira', riguardante appunto un possibile sistema di tangenti pagate dal club calcistico catalano.