Liga, rallenta il Maiorca: Muriqi ancora in gol. Pari tra Getafe e Villarreal

MADRID (SPAGNA) - Pareggio che sa di beffa per il Maiorca sul campo del Rayo Vallecano. Il match del 'Campo de Futbol de Vallecas', valido per l'ottava giornata della Liga spagnola, termina sul punteggio di 2-2. Padroni di casa in vantaggio con la rete di Alvaro Garcia, pareggiata al tramonto del primo tempo dal solito Vedat Muriqi: l'ex attaccante della Lazio firma il suo quarto gol stagionale in otto presenze. Nella ripresa il Maiorca mette la freccia con l'acuto con Antonio Sanchez poi il pareggio su rigore per il Rayo ai titoli di coda della partita: lo segna Falcao che evita la sconfitta ai suoi. Gli ospiti salgono a 7 punti, il Rayo raggiunge quota 12.