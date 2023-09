Il Real Madrid è pronto per il Napoli: 3-0 al Girona

GIRONA (SPAGNA) - Convincente successo per il Real Madrid, che all’ultima di campionato prima del big match di Coppa Campioni col Napoli, impone alla mina vagante Girona la prima sconfitta stagionale. Le reti di Joselu, Tchouameni e Bellingham permettono ai ragazzi di Ancelotti di scavalcare, in un colpo solo, proprio il Girona, che aveva chiuso davanti a tutti la scorsa giornata, e gli eterni rivali del Barça. Ottime sensazioni per le merengues in vista del confronto con gli uomini di Rudi Garcia.

TUTTO SULLA LIGA Pensando al Napoli Con un pensiero alla sfida del Diego Armando Maradona, Ancelotti decide di apportare qualche variazione rispetto alle ultime uscite. Il convalescente Alaba non viene arrischiato e, al fianco del recuperato Rudiger, gioca così Nacho. In avanti, invece, rifiata lo spremutissimo Rodrygo, che si accomoda in panchina insieme a Modric. Davanti alla mezzapunta Bellingham, tocca a un Vinicius in evidente crescita, dopo essersi lasciato alle spalle le magagna muscolare che l’aveva costretto a saltare quattro partite, e a Joselu. Il Girona risponde con l’undici grandi occasioni in cui si fanno notare, l’esperto Daley Blind nelle retrovie, e il rampante Savinho, tra le novità più interessanti di questo inizio di Liga, sul fronte sinistro dell’attacco.

In discesa Galvanizzato dalle sei vittorie e un solo pareggio ottenuti dalla partenza del campionato, il Girona parte fortissimo e, dopo un’occasionissima sprecata da Yangel Herrera, servito dalla destra da Yan Couto, coglie un palo clamoroso con Tsygankov. Uscito incolume dell’assalto dei primi minuti, il Real si rivale spietato, colpendo alla prima vera occasione con Joselu, che servito con un tocco sopraffino di esterno di Bellingham, supera con una zampata vincente il portiere locale Gazzaniga. Varcato il 20’, poi, arriva pure il raddoppio di Tchouameni, che va a segno con uno stacco imperioso, servito alla perfezione dalla bandierina da Toni Kroos. E il primo tempo si sarebbe potuto chiudere anche con un risultato più ampio, se Gazzaniga non avesse neutralizzato due limpide palle gol degli scatenati Bellingham e Kroos.

Il sigillo di Bellingham Nei primi scampoli della ripresa, il Girona prova a riaprire la partita, ma Kepa si dimostra reattivo su un colpo di testa da due passi di David Lopez. La respinta finisce sui piedi di Eric Garcia, che però, in equilibrio precario, non trova la porta. A segnare ancora è il Real Madrid, che a una ventina di minuti dal termine, chiude ogni discorso con una pregevole girata di Bellingham, al 6º gol in Liga. Pochi minuti prima si era realizzata la prevista staffetta tra Vinicius e Rodrygo. Subito dopo il tris, esce di scena anche Bellingham per Ceballos. Come dare torto ad Ancelotti? Col risultato ormai al sicuro, meglio preservare i pezzi pregiati. Nel caliente finale, Nacho si fa cacciare per un'entrataccia su Portu. Real solo soletto in vetta. CLASSIFICA LIGA

