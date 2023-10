Real Sociedad, Kubo segna all'Athletic Bilbao: il twerk del giapponese è virale

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Un vero e proprio trionfo quello della Real Sociedad , avversaria dell' Inter in Champions League, che si è imposta per 3-1 nel derby basco contro l'Athletic Bilbao grazie alle reti di Le Normand, Kubo e Oyarzabal.

Kubo, l'esultanza virale dopo il gol

A prendersi la scena è stato proprio il giapponese, autore della seconda rete, che dopo il gol si è cimentato in un'esultanza piuttosto particolare. Kubo dopo aver spedito la palla in rete ha iniziato a camminare fingendo di essersi infortunato alla gamba per poi mettere in scena una vera e propria mossa di twerking. Un'esultanza molto in voga tra i giovani che nasce dal videgioco FIFA. "Avevo scommesso con Elustondo che se avessi segnato avrei esultato così", ha affermato il giocatore al termine della gara.