Liga, Benitez beffato da Cardona: il Celta Vigo cade con il Las Palmas

LAS PALMAS (SPAGNA) - Sconfitta pesante per il Celta Vigo di Rafa Benitez: i galiziani dell'ex allenatore del Napoli cadono 2-1 all'Estadio de Gran Canaria contro il Las Palmas nel match valido per l'ottava giornata di Liga. Succede tutto nella ripresa: ospiti in vantaggio al 67' con Douvikas ma i padroni di casa non demordono e trovano il pareggio su rigore, trasformato da Viera all'84'. Quando l'1-1 sembra scritto arriva la zampata di Cardona al 97' che manda in visibilio gli oltre 22mila tifosi gialloblù. Una vittoria fondamentale per i neopromossi che salgono a 8 punti, a +3 sul Celta Vigo inchiodato a quota 5 punti e ora in piena zona retrocessione.