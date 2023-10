Sergio Ramos ferma il Real Madrid: 1-1 a Siviglia

SIVIGLIA (SPAGNA) - Si chiude con un pareggio la prima sfida di Sergio Ramos al suo Real Madrid. Al Sanchez Pizjuan, il Siviglia passa in vantaggio, a metà ripresa, grazie a un’autorete di Alaba, prima dell’immediato pareggio di Carvajal. Un punticino per i blancos, che portano, così, a 3 punti il vantaggio sulla cenerentola Girona e a 4 quello sul Barça. Ora, mente alla Champions per le due contendenti di serata, col Siviglia del nuovo corso Diego Alonso, atteso dalla gara interna con l’Arsenal e le merengues che visitano il Braga.

TUTTO SULLA LIGA Il grande ex Il dottor Carlo Ancelotti, fresco di laurea honoris causa in Scienze e tecniche delle attività motorie presso l’Università di Parma, dopo la pausa ritrova finalmente Alaba, che si piazza al centro della difesa insieme a Rudiger. Qualche metro più avanti, tocca al terzetto Valverde, Tchouameni e Kroos, con Modric che parte malinconicamente dalla panchina. Dietro ai due attaccanti brasiliani Rodrygo e Vinicius, spazia l’intoccabile Bellingham. Il debuttante ex ct dell’Uruguay, Diego Alonso, raccolto il testimone dell’esonerato Mendilibar, risponde con una formazione propositiva, ma non propriamente compatta, in cui spicca la presenza dell’ex bandiera blanca, Sergio Ramos, alla prima contro il Real dopo l’adios consumato nell’estate del 2021.

Non gol e salvataggi miracolosi Una manciata di minuti e il Real troverebbe subito il vantaggio con un tiro da posizione angolata di Valverde, deviato proprio da Sergio Ramos, ma la rete viene invalidata per un millimetrico fuorigioco di Bellingham a inizio azione. Qualche minuto e proprio l’inglese andrebbe a segno, al termine di una vertiginosa ripartenza, ma anche stavolta il gol non viene convalidato, perché il gioco era stato fermato dal signor De Burgos Bengoetxea, almeno una decina di secondi prima, per soccorrere Lucas Ocampos, finito a terra dolorante dopo uno scontro durissimo con Rudiger. Scampato il secondo pericolo, il Siviglia si sveglia all’improvviso e ci prova con un tiro a botta sicura di Rakitic, respinto proprio sulla riga dall’ottimo Carvajal. Non gli è da meno, sul fronte opposto, l’ex compagno Sergio Ramos, che alza miracolosamente una deviazione ravvicinata di Alaba, col pallone che pareva inesorabilmente destinato a finire nel sacco.

Botta e risposta Il primo a rendersi pericoloso, nella ripresa, è Rodrygo, che imbeccato in area da Belligham, fa fuori con un controllo a seguire i due centrali andalusi e spara subito verso Nyland, che però riesce in qualche modo a respingere. Col risultato che non si sblocca, verso il 20’ della ripresa, Ancelotti rinfresca il centrocampo con Camavinga e Modric per Valverde e Tchouameni. Diego Alonso risponde con Suso per l’opaco Lukebakio. Cambi che, alla resa dei conti, premiano il Siviglia, che attorno alla mezz’ora sblocca il risultato grazie a una sfortunata autorete di Alaba, che mette il pallone alle spalle di Kepa nel tentativo di anticipare En-Nesyri. La replica del Real è immediata, con Carvajal che svetta imperioso di testa su una punizione di Kroos. Nel recupero fiume deciso dal direttore di gara, Ramos alza di poco sopra la traversa nel vibrante finale. È pareggio. E il prossimo fine settimana è già tempo di Clasico per i blancos, che visitano l’Olimpico di Montjuic. Domani in campo il Barça, che ospita l’Athletic Bilbao. CLASSIFICA LIGA

© RIPRODUZIONE RISERVATA