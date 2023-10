Guiu, debutto da sogno: riporta il Barcellona a -1 da Real Madrid e Girona

BARCELLONA (SPAGNA) - Una rete del debuttante Marc Guiu, dopo neppure trenta secondi dall’ingresso in campo, regala a un Barcellona in piena emergenza un preziosissimo successo sull’Athletic Bilbao del grande ex, Ernesto Valverde. Successo che permette ai blaugrana di riportarsi a -1 dalle due capoliste, Real Madrid e Girona, a sei giorni dal Clasico che si giocherà all’Olimpico di Montjuic. Prima del derby di Spagna, però, i ragazzi di Xavi sono attesi dalla sfida Champions di mercoledì prossimo con lo Shakhatar Donetsk.

TUTTO SULLA LIGA Xavi ai minimi termini Con solo 13 giocatori della prima squadra a disposizione, non c’è troppa possibilità di scelta per Xavi, che privo dei vari Pedri, Raphinha, Koundé, Frenkie de Jong, Sergi Roberto e, soprattutto, Lewandowski, si vede costretto ad assemblare un attacco leggero formato da Joao Felix e Ferran Torres, supportati dall'altro canterano Fermin Lopez. Inconveniente dell’ultimo minuto, invece, per l’Athletic Bilbao, che nel riscaldamento prepartita perde Ander Herrera, sostituito all’ultimo da Ruiz de Galarreta. Regolarmente presenti i fratello Iñaki e Nico Williams, schierati in avanti con Guruzeta e il creativo Sancet.

Barcellona-Athletic Bilbao, portieri in cattedra Ne viene fuori una partita piuttosto equilibrata, con i due portieri che vestono i panni dei protagonisti. Ter Stegen si fa notare subito bloccando a terra una botta dal limite di Iñaki Williams. Il portiere tedesco, nel corso della prima frazione, si ripete alzando sopra la traversa un bolide dello stesso Iñaki per, poi, metterci il piedone su un diagonale da ottima posizione di Nico. Unai Simon, sul fronte opposto, risponde con un mezzo miracolo, sempre di piede, su una sorta di rigore in corsa di Fermin Lopez, servito da Balde. Il più vicino al gol, però, è Joao Felix, che scheggia la traversa imbeccato in area da Ferran Torres.

Marc Guiu, debutto da sogno Nella ripresa, il Barça aumenta la pressione offensiva, ma l’attivissimo Joao Felix si vede negare la rete dall’ennesimo grande intervento di Unai Simon, che poi fa in tempo a chiudere anche sull’accorrente Fermin Lopez. All’ora di gioco, entra in scena anche il baby Lamine Yamal, che poco dopo spara sul fondo da ottima posizione, liberato dal solito Joao Felix. Non va meglio a Joao Cancelo, che si vede murare una botta mancina dal portiere della Nazionale Spagnola. Al 35’, Xavi si gioca la carta della disperazione, inserendo il debuttante Marc Guiu e il 17enne lo premia, dopo appena 23’ secondi, e due soli tocchi - controllo a seguire e tiro vincente - liberato in profondità dallo scatenato Joao Felix. Gioia incontenibile per il ragazzo, che poi fa in tempo a farsi ammonire per un’impetuosa entrata su Unai Simon, e tre punti d’oro per il Barça, che si riporta a una sola lunghezza dalla strana coppia formata dal Real Madrid e il Girona. CLASSIFICA LIGA

© RIPRODUZIONE RISERVATA