Liga, Rakitic regala un punto al Siviglia. Colpo Las Palmas

Lo show del Clasico, con il successo in extremis del Real Madrid , ha caratterizzato il sabato della Liga che si è aperto con il colpo del Las Palmas in casa dell’ Almeria , piegato con il punteggio di 2-1. Ospiti avanti con El Haddadi al 23', pari dei padroni di casa al 72' con Ramazan i. Ma è Kaba al 94' a regalare la vittoria al Las Palmas, che si porta così a quota 14 in classifica, mentre l'Almeria resta all'ultimo posto con 3 punti.

Almeria-Las Palmas 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Liga, Siviglia solo un pareggio

Maiorca e Getafe chiudono il loro scontro senza gol: finisce 0-0 la contesa. In serata terzo pareggio di fila per il Siviglia che in rimonta riesce a raggiungere il Cadice sul 2-2 grazie al gol di Rakitic al 60'. Classifica complessa per il Siviglia che occupa la 13esima posizione dopo undici giornate.

Cadice-Siviglia 2-2: cronaca, tabellino e statistiche