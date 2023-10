Diretta Barcellona-Real Madrid 1-0: Gundogan sblocca il Clasico LIVE

BARCELLONA (SPAGNA) - L'attesa è terminata, la Spagna si ferma: alle ore 16:15 , allo stadio Olimpico ' Lluís Companys' , va in scena il big match per eccellenza della Liga , il Clasico tra il Barcellona e il Real Madrid . I ' Blaugrana ' di Xavi e i ' Blancos 'di Ancelotti sono divisi da un solo punto e occupano rispettivamente il terzo e secondo posto in classifica, all'inseguimento del Girona capolista e rivelazione del campionato . Segui la diretta del Clasico .

16:45

28' - Carvajal salva su Joao Felix

Numero del portoghese che beffa Rudiger con un tunnel e si invola verso la porta di Kepa: sulla sua strada c'è però un sontuoso Carvajal che gli sporca il pallone e salva i 'Blancos'. Scintille tra Vinicius e Xavi. Che partita all'Olimpico di Montjuic!

16:39

22' - Rudiger spaventa Ter Stegen

Conclusione dalla distanza per l'ex difensore della Roma: palla che esce a lato di poco, brivido per il Barcellona.

16:33

16' - Palo di Fermin Lopez: Barcellona a un passo dal raddoppio

Kroos perde palla sulla pressione di Gavi: la sfera giunge sul destro di Fermin Lopez che colpisce il palo. Lo stesso Fermin viene poi ammonito per un intervento falloso ai danni di Toni Kroos.

16:30

13' - Ci prova ancora Vinicius

Conclusione (debole) del brasiliano che si infrange contro l'attesa difesa del Barcellona.

16:25

8' - Risponde il Real Madrid con Vinicius

L'asso brasiliano scappa via sull'out di sinistra e mette un insidioso traversone in area: il pallone è però preda di Ter Stegen che in uscita anticipa tutti.

16:24

7' - Gooool del Barcellona: ha segnato Gundogan!

E' l'ex centrocampista del Manchester City a sbloccare la partita! Delirio blaugrana allo stadio Olimpico di Montjuic! Errore della difesa di Ancelotti che regala il pallone a Gundogan: il tedesco vince un fortunoso rimpallo e batte Kepa.

16:21

4' - Bellingham spaventa il Barcellona

Fiammata dell'asso delle 'Merengues' che tenta l'incursione nell'area blaugrana: Christensen gli taglia la strada e subisce il fallo dell'ex Borussia Dortmund.

16:16

1' - Si parte!

Inizia il Clasico tra Barcellona e Real Madrid! Il primo pallone del match lo muove la squadra di Xavi.

16:10

Barcellona-Real Madrid, chi dirige il match

L'arbitro dell'attesissimo Clasico è Jesus Gil Manzano.

16:05

Barcellona, maglia speciale per il Clasico: i dettagli

I Blaugrana indosseranno una divisa particolare in occasione del big match contro il Real Madrid: sulle maglie della squadra di Xavi sarà presenta il logo dei Rolling Stones, l'iconica lingua. Il motivo? Una collaborazione, con la partnership di Spotify (sponsor blaugrana), tra il club catalano e la storica rock band inglese in occasione dell'uscita dell'ultimo album di Mick Jagger e compagni, "Hackney Diamonds", ricco di brani inediti.

16:00

Real Madrid, Ancelotti: "Partita che vale tanto. Su Bellingham..."

Il tecnico dei 'Blancos', Carlo Ancelotti, ha presentato così in conferenza stampa l'atteso Clasico col Barcellona: "È solo una partita, ma è importante. Sono tre punti che valgono tanto per la dinamica di squadra. È importante per tutti, per il gruppo, però la stagione è ancora lunga e quindi è presto per dire che questo match sarà determinante. Ci sono anche altre squadre che stanno lottando ai vertici, come il Girona e l'Atletico". Bellingham in dubbio? Ancelotti rassicura tutti: "Il nostro numero 5 ha recuperato, sta bene e giocherà".

15:55

Barcellona, Xavi avverte i suoi: "Dovremo controllare le emozioni"

"È vero, nel 'Clasico' c'è più nervosismo, più tensione". Così l'allenatore dei 'Blaugrana' Xavi Hernandez presenta l'atteso Clasico contro il Real Madrid. "Penso che la chiave di questa partite sia controllare i nervi, il carattere e quindi le emozioni, oltre al ritmo della partita. È difficile, perché il tuo cuore è molto caldo, ma devi mantenere la mente fredda".

15:50

Barcellona-Real Madrid, i precedenti della scorsa stagione

Una vittoria per parte nei due 'Clasicos' disputati nella Liga 2022/23: netto 3-1 dei 'Blancos' nel match d'andata al Bernabeu, vendicato dai 'Blaugrana' nella partita di ritorno. In un Camp Nou in estasi, 2-1 per la squadra di Xavi maturato al 92' grazie alla rete dell'ex Milan Kessié.

15:47

Barcellona-Real Madrid, quante esclusioni eccellenti

Xavi lascia in panchina Koundé, Raphinha e soprattutto Robert Lewandowski, non al meglio per un problema all'anca. Ancelotti punta tutto sull'estro di Bellingham e Valverde: out Modric e Camavinga.

15:41

Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Martinez, Balde; Gundogan, Gavi, Fermin Lopez; Cancelo, Ferran Torres, Joao Felix. All. Xavi.

REAL MADRID (4-3-3): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius. All. Ancelotti.

15:40

Barcellona-Real Madrid, dove vederla in tv e in streaming

Scopri dove vedere in diretta la partita Barcellona-Real Madrid, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di Xavi e Ancelotti. (LEGGI TUTTO)

Stadio Olimpico Lluís Companys, Barcellona (Spagna)