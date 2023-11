Liga, il Girona allunga in vetta. Mayoral e Villar decidono Granada-Getafe

MADRID (SPAGNA) - Continua a stupire la favola Girona . Nella tredicesima giornata di Liga , i catalani di Michel vincono 2-1 in rimonta ' Teresa Rivero ' contro i padroni di casa del Rayo Vallecano e consolidano momentaneamente il primato in classifica portandosi a +5 sul Real Madrid . Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Alvaro Garcia al 5' del primo tempo, la squadra di Michel non si disunisce e completa il ribaltone con Dovbyk (42') e la rete di Savio , al 20' del secondo tempo, che lancia i biancorossi sempre più in vetta a quota 34 punti. Il Rayo Vallecano di Rodriguez resta invece inchiodato a 18.

Real Sociedad show, tris all'Almeria

Colpo esterno per la Real Sociedad che vince 3-1 sul campo dell'Almeria e sale al quinto posto solitario in classifica. Gli eurorivali dell'Inter in Champions League vanno in gol con Oyarzabal, Fernandez e Zubimendi. Ai padroni di casa non basta invece la rete del momentaneo pari di Arribas. Con questa vittoria i 'Txuri-Urdin' di Alguacil si portano a 22 punti, mentre l'Almeria resta ancorato all'ultimo posto, a quota 3 punti in 13 partite.

Villar e Mayoral decidono Granada-Getafe, pari Osasuna

Sono i due ex giocatori della Roma, Borja Mayoral e Gonzalo Villar, a decidere il match tra Granada e Getafe. Al 'Nuevo los Carmenes' gli 'Azulones' passano in vantaggio con la rete dell'attacante classe 1997 al 2' di gioco. I padroni di casa premono sull'acceleratore e pareggiano i conti con il centrocampista (ex della partita) che regala ai suoi un punto prezioso in chiave salvezza. Nell'altro match di serata, Budimir risponde a Moleiro: termina 1-1 tra Osasuna e Las Palmas.

