Bufera in Spagna su Lewandowski: "Tratta male un ragazzino, è un maleducato"

Lewandowski-Yamal, cosa è successo

In un momento della partita Yamal ha infatti cercato di toccare la mano di Lewandowski per congratularsi con lui in segno d'intesa, ma il classe 2007 non ha ricevuto nessuna risposta, nessuno sguardo, niente di niente. Ignorato completamente dal bomber polacco. Il motivo? Resta ancora da capire, ma sembra proprio che Lewandowski ce l'abbia con il sedicenne, colpevole di non passare la palla. Un gesto diventato subito virale sui social e destinato a rimanere al centro del dibattito per giorni. E se Robert non se ne fosse accorto? Il dubbio resta, ma intanto la polemica...monta.