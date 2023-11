Grimaldo, nel calcio grazie al Barcellona: "Il mio sogno è il Real"

A 28 anni non avrebbe mai pensato di ricevere la convocazione in nazionale. Ma nel calcio, come nella vita, di scontato non c'è nulla e così, grazie pure alle prestazioni in questa prima parte di stagione in Bundesliga al Bayer Leverkusen , Grimaldo , è stato chiamato dal ct della Spagna De la Fuente . Una storia particolare quella del terzino classe 1995 e ancora con molti sogni nel cassetto.

Grimaldo, la storia e il sogno nel cassetto

Alejandro Grimaldo è tra i terzini sinistri più in forma del momento del calcio europeo. Come detto, gioca in Bundesliga nel Bayer, ma ha già il suo curriculum alle spalle, visto che dal 2016 fino allo scorso giugno, ha vestito la "camiseta" del Benfica in Portogallo. Ma se è riuscito ad arrivare nel calcio che conta è grazie al Barcellona, che lo ha cresciuto nella Cantera fin dalla tenera età. Debutta con la squadra riserve in coppa ad appena 17 anni, viene convocato nel ritiro pre-campionato da Luis Enrique, ma poi non gli viene data fiducia e così passa al Benfica. Se il sogno della convocazione in nazionale è stato raggiunto, in una recente intervista a "Ok Diario" lo spagnolo ne ha svelato un altro: "Il Real Madrid è una delle migliori squadre del mondo, se non la migliore ed è una squadra in cui ogni giocatore sogna di giocare. Al momento sono al Leverkusen da tre mesi e tutto sta andando alla grande. Dobbiamo continuare a lavorare e il futuro vedrà cosa accadrà". E allora avanti così, in fondo sognare... non costa nulla.