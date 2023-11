Liga, crolla ancora il Siviglia: contro la Real Sociedad finisce in nove uomini

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Vince la Real Sociedad, crolla ancora il Siviglia. All'Estadio Municipal de Anoeta i padroni di casa si impongono per 2-1 in una gara che ha visto la squadra di Diego Alonso terminare il match addirittura in nove uomini. La compagine di Alguacil passa in vantaggio dopo appena tre minuti approfittando dell'autogol di Dmitrovic e raddoppia con il gol di Sadiq. Nella ripresa il Siviglia tenta la rimonta e accorcia le distanze con En-Nesyri ma nel finale rimane in nove per l'espulsione al minuto 88 di Sergio Ramos e Jesus Navas. La Real Sociedad sale quindi a 25 punti, il Siviglia rimane invece a 10.