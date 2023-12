Liga, Araujo e Herrera trascinano il Las Palmas: battuto il Getafe

LAS PALMAS (SPAGNA) - Tre punti d'oro per il Las Palmas che batte 2-0 il Getafe nell'anticipo della 15ª giornata di Liga. All'Estadio de Gran Canaria i padroni di casa passano in vantaggio al tramonto del primo tempo grazie all'acuto di Araujo (43') su assist di Rodriguez. A inizio ripresa gli ospiti rimangono in inferiorità numerica, complice l'espulsione comminata ad Alderete ma i gialloblù di Garcia Pimenta mancano più volte il raddoppio che arriva, in pieno recupero (92'), con Herrera.